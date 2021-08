Scarafone Alberto nella Top Twenty della Morano Campotenese

La crescita continua per il Driver Ciociaro Alberto Scarafone ancora una volta timbra il cartellino di presenza nel Civm questa volta al via della Morano Campotenese. Come sempre al via della fida F. Gloria ha disputato la gara calabra migliorando manche dopo manche conquistando alla fine un meritatissimo 19° assoluto e il primato nella classe E2SS 1600 e il 4° di gruppo E2SS.

Ecco le impressioni di Alberto al termine della salita:

una gara molto bella,tecnica e veloce, sono riuscito a migliorare prova dopo prova e sono molto orgoglioso del risultato ottenuto, c’è ancora tanto lavoro da fare, ma soprattutto c’è ancora tanto tanto da imparare, io e la mia squadra ce la stiamo mettendo tutta per sviluppare al meglio la macchina e Come sempre il mio ringraziamento va alla mia famigli che mi supporta sempre e al mio team paco74 per tutti i consigli dati.

