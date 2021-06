Scalda i motori il rally di Monte San Giovanni Campano

Monte San Giovanni Campano 29/6/2021: Dopo qualche anno di stop, grazie alla passione del gruppo Asd Frii Sprint in stretta collaborazione con la Rally Game, torna il rally di Monte San Giovanni Campano. Gara attesissima quella monticiana, negli anni diventata una classica di metà estate, gli appassionati del piccolo centro dei monti Ernici, hanno unito gli sforzi riproponendo dopo qualche lustro, il rally,questa volta con validità nazionale. La macchina organizzativa, procede spedita, tanti sono i motivi per partecipare a questa competizione, in primis quello di ritrovare il pubblico a bordo prova, poi la possibilità di percorrere piesse uniche dal “culto” di questo sport. La manifestazione, in programma nel primo week end di agosto nei giorni ⅞,avrà un impulso importante sul tessuto economico del territorio,due i tratti in programma:quello nel cuore del comune monticiano e quello intorno a Boville Ernica. Punto di riferimento informativo per gli appassionati e il sito web www.rallymsgc.it sempre aggiornato.

COMUNICATO STAMPA

Correlati