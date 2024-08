Sbarca a Cipro la prima cabina fototessera

A 62 anni dalla prima installazione italiana, la “scatola magica” va alla conquista del Mediterraneo del Sud

La cabina fototessera è arrivata anche a Cipro. Per l’isola dell’Egeo è una novità assoluta la “scatola magica” che dal 1962 fotografa le facce degli italiani, fa parte della nostra geografia urbana e del nostro immaginario. Il Gruppo Dedem, l’azienda italiana che produce e gestisce tutte le oltre 4mila macchine del nostro Paese, si espande a Cipro, dove, attraverso un’esclusiva con una realtà imprenditoriale locale, ha promosso l’installazione delle prime due cabine fototessera cipriote, una a Nicosia e una a Larnaka, rispettivamente presso i Centri commerciali Nicosia Mall e Metropolis Mall.

“Con questo approdo – commenta l’Amministratore delegato del Gruppo Dedem, Alberto Rizzi – Dedem si affaccia nel Mediterraneo del Sud, da sempre crocevia di flussi economici e ponte privilegiato tra nuovi e vecchi mercati. Attraverso il nuovo accordo, che consente alla società locale partner l’utilizzo di attrezzature, know how e nome Dedem Cyprus, contiamo che da qui ai prossimi tre anni vengano installate almeno 50 cabine sull’isola. Siamo entusiasti di contribuire a portare in un nuovo Paese uno strumento utile e iconico al tempo stesso”.

La cabina fototessera, appena arrivata, sta già spopolando, soprattutto tra giovani e giovanissimi che si mettono in fila per scattarsi fototessere dal sapore vintage per divertimento.

“Di certo è utile per la quotidianità pratica avere a disposizione in luoghi ad alta aggregazione macchine automatiche per fototessere – commenta il manager a capo delle operazioni field Adamos Aristides -. In più da subito ho anche creduto molto nella attrazione vintage che questo oggetto esercita sui ragazzi, che sono abituati ai mille scatti digitali al giorno, ma avvertono molto il fascino della foto stampata, capace di immortalare un momento in modo diverso. Sembra darci ragione la folla di teenager locali che ha letteralmente preso d’assalto la cabina. Per festeggiare questo nuovo arrivo che crea un ulteriore legame tra due Paesi del Mediterraneo abbiamo preso in prestito un detto popolare reso cinematografico dal film Mediterraneo di Gabriele Salvatores: le foto fun che si stampano dalle cabine riportano l’hashtag #unafatsaunarazza”.

