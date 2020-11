Sbanda con l’auto e si schianta in un fossato: morto un ragazzo di 22 anni

Schianto in auto: morto un ragazzo di 22 anni di Eraclea, Alessio Bragato, della frazione di Ponte Crepaldo. L’incidente è avvenuto nella notte fra sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre sulla strada provinciale 56 a Mussetta (San Donà di Piave). Il papà non lo aveva visto rientrare a casa e così aveva dato l’allarme, poi la terribile scoperta.La Peugeot 208 ha invaso improvvisamente la carreggiata opposta ed è finita in un fossato, la nebbia era fitta, il ragazzo è deceduto all’interno dell’abitacolo. L’auto con la vittima è stata ritrovata stamattina presto. Sul posto i soccorritori, carabinieri, polizia e pompieri.

fonte Leggo.it