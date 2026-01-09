Saxa Grestone, presidio a Roccasecca: in piazza per difendere il lavoro di 203 dipendenti

Roccasecca si stringe attorno ai lavoratori della Saxa Grestone. Ieri mattina, in via Roma, si è svolto un presidio per esprimere vicinanza e solidarietà ai 203 dipendenti dello stabilimento, attualmente in cassa integrazione a zero ore, e alle loro famiglie, sempre più preoccupate per un futuro che resta incerto.

Un’iniziativa dal forte valore simbolico e sociale, nata per accendere i riflettori su una vertenza che va avanti da otto anni, tra promesse mancate, attese prolungate e risposte che tardano ad arrivare. Dietro i numeri, è stato ribadito più volte, ci sono famiglie, storie personali e un intero territorio che rischia di subire pesanti ripercussioni economiche e occupazionali.

A partecipare al presidio anche il gruppo di minoranza, con Bernardo Forte in prima linea, che ha espresso piena solidarietà ai lavoratori e ha denunciato le conseguenze sociali di una crisi industriale che continua a pesare su Roccasecca e sull’area circostante. «Non si può restare indifferenti davanti al disagio di oltre 200 famiglie», è stato sottolineato, rimarcando la necessità di un impegno concreto e costante da parte delle istituzioni.

Presente anche una rappresentanza del Comune di Aquino. A nome dell’amministrazione, Pietro Ferone, insieme ai consiglieri Di Fiore e Pascale, ha voluto portare un messaggio di vicinanza ai lavoratori: «Dietro questi numeri ci sono persone reali, con preoccupazioni legittime che non possono essere ignorate. È dovere primario di ogni amministrazione essere presente sul territorio e stare al fianco dei cittadini nei momenti di difficoltà».

Ora l’attenzione si concentra su due date cruciali per il futuro della vertenza: il 13 gennaio, quando è previsto un vertice al Ministero del Lavoro, e il 22 gennaio, data dell’incontro con le parti sociali per comprendere quali strumenti potranno essere messi in campo a sostegno dei dipendenti.

Nel frattempo, il 17 gennaio, il PCI ha annunciato un incontro a Piedimonte San Germano dedicato al tema della riconversione dello stabilimento Stellantis, segnale di un dibattito più ampio che investe l’intero comparto industriale del territorio.

La vertenza Saxa-Grestone resta dunque aperta, con lavoratori e famiglie che chiedono certezze e soluzioni concrete. Il presidio di Roccasecca ha ribadito un messaggio chiaro: il lavoro non può più attendere.

