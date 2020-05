SAXA GRES, incontro con i vertici aziendali. Quadrini:”Partecipiamo attivamente al progetto innovativo”

Si è svolto martedì 28 aprile scorso un incontro presso lo stabilimento della Saxa Gres di Roccasecca, alla presenza del responsabile Legale dell’azienda dott. Francesco Borgomeo, del commissario della XV Comunità Montana, nonché consigliere provinciale Quadrini, del sindaco di Arnara Massimo Fiori e del Cda della Fondazione Cassino Cultura Onlus con il suo presidente Fabio Fiorillo e il vice presidente Antonio Iaquanello. Durante la visita allo stabilimento il dottor Francesco Borgomeo ha mostrato i prodotti realizzati, le loro caratteristiche e proprietà, la versatilità, gli usi ed i costi. Ovviamente la visita ha suscitato notevole interesse da parte dei dirigenti della Fondazione, visto che i prodotti presentati possono essere utilizzati nei progetti che verranno realizzati nel prossimo futuro. Saxa Gres afferma il principio della circolarità in tutte le sue attività. Circolare è il percorso che ha portato alla riapertura di impianti storici in zone colpite dalla crisi, con il successo della riassunzione di circa 500 persone. E circolari sono le modalità di produzione dei materiali, realizzati con un mix di argilla e ceneri provenienti da cave e inceneritori locali, che garantiscono la certificazione Ecolabel ai nostri prodotti con il massimo della componente Green.Significativo è stato il commento di Quadrini che ha dichiarato:”Partecipiamo e collaboriamo attivamente al progetto innovativo condividendo la filosofia industriale del gruppo Saxa Gres: riciclare, riutilizzare, recuperare materiali di scarto in processi virtuosi per realizzare nuovi prodotti di alta gamma. Innovare nel totale rispetto dell’ambiente significa anche aprirsi al mercato nazionale e internazionale e questo è fondamentale per il territorio. La provincia di Frosinone è dotata di infrastrutture e maestranze di altissimo livello che vanno valorizzate. Al dott. Francesco Borgomeo va il mio personale plauso per le notevoli capacità imprenditoriali e l’intuito nel rilanciare l’economia del territorio.”

