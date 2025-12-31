Savo: “Svolta per le cure palliative in provincia, accreditato l’Hospice di Isola del Liri e 48 trattamenti domiciliari”

“L’accreditamento dell’Hospice Casa delle Farfalle e l’autorizzazione ai 48 trattamenti domiciliari di hospice segnano un passaggio decisivo per il potenziamento della rete delle cure palliative nella provincia di Frosinone e in tutto il Lazio.”

Lo dichiara Alessia Savo, presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche sociali, commentando la delibera approvata oggi dalla Giunta regionale che riconosce formalmente i 12 posti residenziali dell’Hospice di Isola del Liri e amplia in modo significativo l’assistenza domiciliare gestita dalla ASL di Frosinone.

“L’estensione dell’offerta domiciliare – prosegue Savo – è un risultato atteso da anni e perfettamente coerente con la strategia regionale di rafforzamento delle cure palliative, che punta a garantire percorsi continui, qualificati e realmente vicini alle persone. Grazie al lavoro della Giunta Rocca e della maggioranza del Consiglio regionale, oggi possiamo offrire ai cittadini un servizio stabile, riconosciuto e pienamente integrato nel sistema sanitario del Lazio”.

La presidente esprime inoltre un ringraziamento sentito alla Direzione strategica della ASL di Frosinone e a tutto il personale coinvolto: “Questo risultato è frutto di un lavoro corale. La Direzione strategica e i dipendenti dell’Azienda hanno dimostrato impegno, competenza e grande senso di responsabilità. Il potenziamento dell’offerta, sia residenziale sia domiciliare, rende la rete provinciale finalmente strutturata e capace di rispondere ai bisogni delle persone più fragili. È un segnale concreto di attenzione verso i pazienti e le loro famiglie. Con questo atto – conclude Savo – la provincia di Frosinone dispone di un hospice riconosciuto, potenziato e pienamente all’altezza delle aspettative della comunità.”