Savo su esito elezioni europee e amministrative 2024

“Una tornata elettorale che segna uno straordinario risultato per il partito di Fratelli d’Italia e per la nostra leader e presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, che non solo conferma la piena e indiscussa fiducia degli italiani nel suo operato e nel governo di centrodestra, ma in provincia di Frosinone supera la percentuale del 33%, confermando FDI primo partito in Ciociaria”.Così la consigliera regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche sociali del Lazio, Alessia Savo, commentando l’esito della tornata elettorale appena conclusa.“Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia non hanno soltanto vinto queste elezioni ma hanno sancito la piena e totale fiducia del Paese in un Governo solido, concreto e fattivo, oltre che in un capo di Stato diventato esempio di grandi capacità e di indiscussa autorevolezza politico-istituzionale. Andiamo in Europa esportando un modello che ci rende orgogliosi di essere italiani, che ci vede per la prima volta esempio di assoluta affidabilità, che ci trova forti e coesi sui grandi temi da affrontare, a cominciare dagli equilibri europei e dai conflitti che stanno dilaniando popoli, distruggendo la dignità di uomini e donne e minacciando i nostri confini.Voglio ringraziare personalmente tutti coloro che, ancora una volta, hanno espresso la loro fiducia nei miei confronti, confermando non solo la vicinanza politica ma esprimendo concretamente il loro sostegno con il voto all’amico Nicola Procaccini, che arriva a toccare le 120.000 preferenze, risultando il più votato dopo la Meloni e al quale vanno le mie congratulazioni per l’ottimo risultato. Un risultato che mi onora e mi gratifica è anche quello ottenuto dall’altro candidato che ho convintamente sostenuto in questa corsa europea: il medico di Ancona Carlo Ciccioli, che con oltre 50.000 voti ci rappresenterà in Europa. Un lavoro di squadra di tutti gli esponenti del nostro partito che ci ha consentito di centrare un obiettivo addirittura superiore alle più rosee aspettative; una risposta e mi emoziona e mi inorgoglisce ma che, soprattutto, mi convince sempre di più a lavorare con impegno, dedizione e attenzione per la mia provincia e per l’intera Regione Lazio. Il mio augurio di buon lavoro, naturalmente, anche a tutti gli altri candidati eletti che andranno a rappresentare l’Italia al Parlamento Europeo”.La consigliera Savo, poi, dedica un passaggio anche alle elezioni amministrative che hanno visto impegnati 36 comuni della provincia di Frosinone e che, in 11 di questi, hanno portato all’elezione di nuovi sindaci.“Le mie congratulazioni a tutti i sindaci che sono stati confermati alla guida dei loro Comuni e un augurio particolare a quanti, nuovi eletti, prenderanno per la prima volta le redini dei governi delle loro città e dei loro paesi: tra tutti mi piace sottolineare l’avventura emozionante di Marco Colucci, che non solo conosco professionalmente e politicamente ma che apprezzo per l’impegno, la dedizione e la passione con cui ha sempre dimostrato di tenere alla città di Ceprano e che ora, sono certa, saprà governare con umiltà, determinazione e attenzione ai più deboli, ai più fragili e alle persone in difficoltà. Un giovane appassionato della buona politica che ha ricevuto anche il sostegno e i complimenti del presidente della Regione, Francesco Rocca, e che certamente saprà fare bene, dialogando con gli enti sovracomunali e trovando sempre nella Regione Lazio un punto di riferimento istituzionale imprescindibile. Un abbraccio speciale va anche all’amico Mauro Celli, stimato medico e nuovo sindaco di Strangolagalli a cui auguro non solo di guidare il paese verso un percorso di crescita e valorizzazione ma anche di centrare obiettivi importanti per i piccoli comuni, che sono la vera ossatura della nostra Italia. A tutti i 36 sindaci di questa tornata l’invito a proseguire il rapporto di collaborazione e dialogo con la Regione, che mi onoro di rappresentare come consigliera e presidente della Commissione Sanità, garantendo la mia assoluta disponibilità al confronto e alla cooperazione istituzionali”.

