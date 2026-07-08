Savo su Ceccano: la Asl di Frosinone garantisce presenza medica e continuità assistenziale nella Casa della Salute

“La salute dei cittadini di Ceccano, così come quella di tutti i cittadini della provincia di Frosinone, è e resta una priorità assoluta. Per questo la ASL di Frosinone, come annunciato nei giorni scorsi, ha lavorato con impegno e serietà per individuare una soluzione concreta che garantisca continuità assistenziale presso la Casa della Salute.”

Così la Presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche Sociali, Alessia Savo, commenta il provvedimento adottato dalla ASL di Frosinone, che ha definito e attivato un nuovo assetto organizzativo volto ad assicurare la presenza medica in sostituzione del PAT.

“Come già rappresentato al sindaco Querqui – prosegue Savo – il nostro governo regionale non ha mai lasciato Ceccano senza risposte e la ASL ha sempre lavorato, in silenzio e senza proclami, per garantire servizi e assistenza, attivando tutte le procedure propedeutiche alla misura finale. Oggi questo impegno si traduce in una decisione chiara e ufficiale: la Direzione Generale ha predisposto l’avviso pubblico per assicurare la presenza medica continuativa nella Casa della Salute, attraverso il reclutamento di medici di medicina generale, così da tutelare i cittadini e accompagnare il territorio verso il nuovo modello organizzativo.”

La Presidente sottolinea come la scelta della ASL rappresenti “una risposta seria, immediata e pienamente coerente con la volontà di rafforzare l’assistenza territoriale. La Casa della Salute di Ceccano viene sostenuta con un intervento che garantisce stabilità, qualità e continuità dei servizi, correggendo fragilità ereditate dal passato e restituendo al territorio un presidio sanitario affidabile”.

Conclude la Savo: “Le istituzioni hanno il dovere di costruire soluzioni, non tensioni. Oggi la ASL di Frosinone dimostra, con i fatti, che la salute dei cittadini di Ceccano e dell’intera provincia è una priorità assoluta. Continueremo a lavorare insieme, con responsabilità e senza proclami, per rafforzare ulteriormente i servizi territoriali e garantire ai cittadini ciò che meritano: assistenza, sicurezza e continuità”.