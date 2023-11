Savo: “Le Asl non sono fabbriche di posti di lavoro ma di salute! ”

“La Giunta Rocca ha già sbloccato oltre duecento assunzioni per la sanità della provincia di Frosinone”

“I 14 medici che a dicembre andranno a implementare il personale sanitario della Asl di Frosinone arrivano dopo le 210 unità che la Giunta Rocca ha provveduto precedentemente ad assegnare all’Azienda Sanitaria Locale della provincia, in 8 mesi di governo. Il commissario straordinario Pulvirenti è già a lavoro con la Direzione Salute per stabilire l’effettivo fabbisogno del personale, secondo criteri oggettivi (Agenas) e non attraverso un ‘isterismo assunzionale’, che non risolve affatto il problema dell’efficientamento sanitario. Quello che serve realmente è una riorganizzazione delle risorse umane sia per garantire un servizio efficiente, sia per valorizzare adeguatamente le singole professionalità.

Altri tipi di pianificazione sono strumenti che non ci appartengono e che servono forse, a chi vive di politica piuttosto che a chi fa politica, per l’ambizione-convinzione di ridare dignità al sistema salute e quindi ai cittadini più fragili… Il risultato di questo metodo, utile solo a certe “campagne elettorali” , è la disastrosa condizione economica, e non solo, in cui versa la sanità laziale, tanto costosa quanto inadeguata. Noi stiamo cambiando radicalmente il modus operandi e di questo sono molto grata sia al Presidente Rocca che al Direttore Urbani. Pianificazione, razionalizzazione delle risorse umane e strumentali, creazione di vere reti che sappiano dar risposta ai cittadini per una Regione Lazio unita, sinergica ed efficiente: questo è il nostro metodo!

La consigliera Battisti fa il proprio lavoro presentando interrogazioni ma che la Asl di Frosinone fosse di serie B, sino a qualche mese fa, glielo hanno detto gli elettori quando hanno voluto fortemente che al governo della Regione arrivasse il centrodestra, bocciando sonoramente le politiche sino ad allora messe in campo da Zingaretti”.

Così la presidente della Commissione regionale della Sanità, Alessia Savo (FdI).

COMUNICATO STAMPA