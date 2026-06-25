Savo: Il Lazio cambia passo. Con la riforma dei servizi e delle strutture socioassistenziali nasce il nuovo welfare delle persone

“Il Consiglio Regionale ha approvato la proposta di legge 245, una riforma sui servizi e sulle strutture socioassistenziali che interviene su una legge di oltre vent’anni fa e ridisegna il sistema socio‑assistenziale del Lazio mettendo finalmente al centro la persona”.

Così la presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali del Lazio, Alessia Savo, sottolineando come il provvedimento rappresenti un cambio di passo concreto nelle politiche regionali dedicate alle fragilità e alla qualità dei servizi.

“In Commissione – prosegue Savo – abbiamo lavorato intensamente, con 87 emendamenti, per costruire un welfare moderno, trasparente e vicino ai bisogni reali delle persone e delle comunità. Una riforma che ascolta, che integra, che innova. Questa legge parla di comunità, di legami, di responsabilità condivisa. Non è un semplice aggiornamento normativo: è una visione nuova del welfare, costruita insieme ai territori e alle persone. Desidero rivolgere un sentito grazie al Presidente Francesco Rocca, all’assessore Massimiliano Maselli, alla Giunta, alla Commissione e all’intero Consiglio Regionale. Il loro impegno ha reso possibile una riforma che riconosce le fragilità, le accoglie e le trasforma in una scelta politica chiara: quella di un Lazio più vicino, più giusto, più umano”.