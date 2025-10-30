SAVO (FDI): LA BONIFICA DELL’EX CARTIERA DI CEPRANO È UNA VITTORIA PER TUTTO IL TERRITORIO

“L’avvio dei lavori di bonifica presso l’ex cartiera Vita Mayer di Ceprano rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di risanamento ambientale della Valle del Sacco e un segnale concreto dell’impegno della Regione Lazio per la salute pubblica e la tutela del territorio”.

Così la presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche Sociali, Alessia Savo, interviene sull’intervento che, sottolinea, “risponde a una necessità urgente e attesa da anni. Come cittadina e consigliera del territorio provinciale, vivo questo momento con particolare soddisfazione perché è la dimostrazione che quando le istituzioni lavorano in sinergia, si possono dare risposte vere ai bisogni delle comunità.

La bonifica dell’area della cartiera, nel cuore di Ceprano, non è solo un’azione tecnica, ma è un atto di giustizia ambientale e sociale. Restituire sicurezza e dignità a luoghi segnati dall’inquinamento significa investire nel futuro, nella salute dei cittadini e nella qualità della vita. Ringrazio l’assessore Ghera e la giunta del presidente Francesco Rocca per aver mantenuto fede agli impegni presi. Continueremo a vigilare e sostenere ogni passo di questo percorso – conclude la presidente Savo – affinché la Valle del Sacco possa diventare sempre più un modello di rinascita e di cura del territorio”.