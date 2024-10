Savo (FDI): con il governo Rocca la sanità del Lazio cambia passo. Conti in ordine e presto fuori dal piano di rientro

“Finalmente la sanità del Lazio cambia passo! Il Ministero dell’Economia ha approvato definitivamente i bilanci di tutte le Asl, con il pareggio di tutte le perdite e una copertura di 475 milioni di euro. I conti del 2023 registrano un utile di 30 milioni di euro e la previsione del 2024 è di arrivare addirittura a 50 milioni. Questo significa non solo che l’uscita dal piano di rientro è più vicina ma che si apre una nuova stagione di investimenti, a cominciare dai 20 milioni di euro per il taglio delle liste di attesa. Svincolati 134 milioni di euro (43 del 2022 e 91 del 2023) che saranno immediatamente disponibili per migliorare l’efficienza dei servizi dei cittadini, tra cui il trasporto pubblico locale. Oggi la Conferenza Stato-Regioni dà il via libera al maxipiano Inail per l’edilizia sanitaria: 4,5 miliardi destinati alla costruzione di nuovi ospedali e ristrutturazione di vecchie strutture, di cui 1,8 milioni andranno al Lazio. Di questi un milione sarà utilizzato per il nuovo Policlinico Umberto I di Roma. Fondi ai quali vanno sommati quelli stanziati per il Giubileo 2025: 155 milioni di euro che serviranno per il potenziamento dei Pronto Soccorso e per nuove attrezzature. Senza dimenticare le 14.000 assunzioni per un investimento di 661,5 milioni di euro. La giornata di oggi segna una pietra miliare nel percorso di risanamento dei bilanci di una situazione drammatica che negli anni precedenti ha caratterizzato la sanità della nostra Regione e apre una stagione che già ha portato i suoi frutti, grazie all’impegno, alla determinazione, al coraggio e alla responsabilità del presidente Francesco Rocca, della Giunta e del Consiglio che dal febbraio 2023 stanno lavorando con innegabile spirito di servizio per garantire agli utenti e pazienti del Lazio strutture, servizi, cure e assistenza degni di una Regione come la nostra. Siamo profondamente orgogliosi di questi risultati, consapevoli che c’è ancora tanto da fare per realizzare compiutamente e completamente quel modello di sanità che vogliamo consegnare ai cittadini della nostra regione, rendendoli fieri del nostro lavoro e dell’idea di governo regionale che abbiamo messo a terra sin dal primo giorno in cui ci siamo insediati. Una Regione più forte è prima di tutto una Regione più sana. E la salute di tutti per noi è sempre al primo posto!”.Così la presidente della Commissione regionale Sanità, Alessia Savo, a margine della conferenza stampa del presidente Rocca sui conti della sanità del Lazio.

