Savo (FdI): “Ciociaria, puntare sulla valorizzazione del territorio e sullo sviluppo delle risorse locali”

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa.

“Non possiamo non riflettere sugli ultimi dati che mostrano, – ha dichiarato la dott.ssa Alessia Savo Vice consigliere del comune di Frosinone di FdI – la Ciociaria come il territorio del Lazio con il reddito medio più basso del Lazio: poco più di 18mila euro (18.076). Il dato emerge dal dossier che la Uil del Lazio e l’Istituto di ricerca Eures hanno realizzato per monitorare la condizione delle disuguaglianze e delle povertà nella regione. La politica deve interrogarsi e sentir l’obbligo di agire! Se poi come fanalino di coda, abbiamo tre bellissimi Comuni della meravigliosa Valle di Comino, è evidente il fallimento della politica regionale e nazionale posta in atto dalla sinistra, che non ha mosso un dito per incrementare servizi e riportare al centro uno dei tesori della Ciociaria! In questo, lungimirante e meritevole di fiducia, il progetto del nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha proprio posto l’attenzione sul rilancio delle peculiarità che certi territori rappresentano, in termini storici, ambientali, umani, turistici ed economici! Basta pensare al ruolo che questi territori potranno rappresentare nel programma di difesa della sovranità alimentare e sviluppo dell’agricoltura, attraverso risorse, innovazione, sanità di prossimità, per capire quanto sarà importante, – conclude la Savo – in vista delle prossime elezioni regionali, eleggere un governo, per il Lazio, che abbia gli stessi obiettivi ed ambizioni!”

