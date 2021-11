SAVE THE DATE: Road Show sul Bando Turismo 2 dicembre a Cassino

Camera di Commercio Frosinone-Latina e Azienda Speciale Informare presentano il Bando per il sostegno alle imprese turistiche giovedì 2 dicembre, alle ore 11.00, presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Sostegno alle imprese turistiche 2021/2022, la Camera di Commercio del Basso Lazio e l’Azienda Speciale Informare organizzano la seconda tappa del Road Show per presentare agli operatori del settore delle province di Frosinone e Latina il nuovo Bando da un milione di euro pubblicato lo scorso 15 novembre.

Dopo il primo incontro a Fiuggi, il secondo appuntamento con il Road Show è per il prossimo giovedì 2 dicembre, alle ore 11.00 nell’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Il meet sarà l’occasione per illustrare alle imprese tutti i dettagli del Bando – la cui documentazione è scaricabile dal sito www.informare.camcom.it – e le modalità per presentare domanda di accesso al contributo a fondo perduto per alberghi, agriturismi e B&B.

Presenziano all’incontro, Guido D’Amico, Componente di Giunta della Camera di Commercio di Frosinone-Latina e Referente per il Turismo Termale; Luigi Niccolini, presidente dell’Azienda Speciale Informare; Florindo Buffardi, Consigliere Delegato al Turismo di Informare e Maria Paniccia, Direttore di Area dell’Azienda Speciale.

COMUNICATO STAMPA