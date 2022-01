Sassoli: Enrico Forte (PD): ”Bene dedicargli progetto di Ventotene, ora un omaggio anche a Latina”

“La prematura scomparsa di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo elogiato e stimato da tutti, comporta da parte delle istituzioni la giusta attenzione. Per questo l’idea lanciata dal commissario Silvia Costa e del ministro Franceschini di intolargli il progetto di riqualificazione del carcere di Santo Stefano va assolutamente caldeggiata e sostenuta, come peraltro ha già dichiarato il premier Draghi.

La mia idea è che, pure a livello locale, si possa e si debba fare qualcosa per onorare la memoria di Sassoli. Credo che il Comune di Latina possa valutare l’idea di intitolargli una parte del parco San Marco, proprio là dove il presidente del parlamento si era recato per l’inaugurazione di un monumento.

L’area è molto vasta e si potrebbe trovare uno slargo, un parte adeguata per ricordarlo, così come si potrebbe valutare l’intitolazione di una scuola, di una strada che sia consona alla memoria della persona, del politico, dell’uomo che purtroppo non c’è più”, lo dichiara il consigliere regionale del PD Enrico Forte.

Comunicato stampa