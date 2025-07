Sarnano-Sassotetto: Alberto Scarafone più forte della sua schiena

Il pilota ciociaro, sulla Osella PA 30 seguita da Paco74corse, per i colori della Scuderia

Vimotorsport, conquista la vittoria di classe ed un 5° posto assoluto nella salita marchigiana,

nonostante i “guai” fisici.

Nel weekend appena trascorso si è disputata la 34° edizione della Sarnano-Sassotetto-Trofeo Lodovico

Scarfiotti, appuntamento valido per il Campionato Italiano Velocità Montagna girone Nord e Sud, con al

via anche le vetture storiche, organizzato dall’AC Macerata, in collaborazione con il Comune di Sarnano,

la Provincia di Macerata e la Regione Marche.

Un’edizione che sarà ricordata anche per la vittoria di Stefano Di Fulvio, il primo pilota ad iscrivere il suo

nome sia nell’albo d’oro della gara storica (successo nel 2013,2014 e 2016) che in quello delle vetture

moderne, grazie al primo posto ottenuto quest’anno a bordo della Nova Proto NP 01.

Dopo le nuvole del sabato, sole e vento l’hanno fatta da padrone la domenica, con le due manches di

gara, lungo i tornanti dei Monti Sibillini, seguite con entusiasmo da un grande pubblico e consentendo

alla cronoscalata marchigiana di essere molto apprezzata da piloti ed addetti ai lavori.

Presente al via anche Alberto Scarafone, a bordo della Osella PA30 seguita dal Team Paco74corse, per i

colori della Scuderia Vimotorsport, che è riuscito ad ottenere un’altra vittoria di categoria, nella classe

E2SC-SS-2000, oltre ad un 5° tempo assoluto, nonostante non fosse nelle migliori condizioni fisiche,

come dichiarato anche dallo stesso pilota ciociaro:

“Una gara davvero molto bella, affrontata con una macchina perfetta. Sabato siamo riusciti a

fare un bel tempo, peccato invece che domenica sono riuscito a migliorare davvero poco, a

causa di un problema di salute che mi ha fatto rimanere bloccato con la schiena. Nonostante

tutto sono soddisfatto del feeling raggiunto con la vettura, sto cercando di riprendermi al meglio

per affrontare la Rieti-Terminillo, sempre con la Osella PA30 del Team Paco74corse. Ringrazio

come sempre la Scuderia Vimotorsport per il supporto ed il team per mettermi a disposizione

questa fantastica vettura. Ci vediamo a Rieti”

Non si ferma mai Alberto Scarafone, tanto è vero che, dopo il weekend in terra marchigiana, guarda già

al prossimo appuntamento, la Rieti-Terminillo, in programma dall’1 al 3 agosto sulle strade più vicine a

casa, quinto round del Campionato Italiano Supersalita 2025.

Una nuova occasione per brillare, un appuntamento che di certo sarà affrontato dal veloce driver laziale

con grinta e determinazione per fare un altro, importante, passo avanti verso la conferma del Titolo.

Credits: Marco Cardinali

– SM RacingMedia – DrcSportManagement.it