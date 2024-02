Saras cambia proprietà: UGL CHIMICI “confidiamo che l’operazione possa rappresentare una svolta”

A seguito della comunicazione ufficiale del Presidente Moratti e le dichiarazioni a mezzo

stampa abbiamo appreso della scelta della cessione delle quote di maggioranza in capo

alla famiglia al player Svizzero-Olandese Vitol. Essendo l’asset di riferimento strategico

per il Paese, l’operazione sarà soggetta ad una verifica da parte del Governo ai fini del rilascio

delle autorizzazioni e anche in materia del Golden Power.

Il Segretario Nazionale UGL CHIMICI Eliseo Fiorin commenta:

“Riteniamo necessario un confronto di approfondimento con le parti sociali per le adeguate

garanzie sul proseguimento delle attività e per comprendere quale sarà il piano di

sviluppo sul sito di Sarroch.

Pertanto, completata la fase di verifica ed approvazione, confidiamo in una sollecita convocazione”.

Aggiunge il Segretario Provinciale UGL CHIMICI di Cagliari Andrea Geraldo:

“Data la solidità del Gruppo Vitol, auspichiamo che il passaggio possa rappresentare non

solo una svolta importante e positiva per la crescita e l’affermazione della Saras nel mercato

petrolifero ma anche una scelta nell’interesse del territorio sardo che ospita la raffineria

da sessant’anni e dei lavoratori che in questi anni hanno profuso il loro impegno

affinché tale realtà si consolidasse come una delle più importanti nel Mediterraneo”.

Conclude il Coordinatore Nazionale UGL CHIMICI del Settore Energia Andrea Alario:

“La nostra priorità nell’operazione sarà valutare e sostenere le scelte con il Managment

che siano etiche, rispettose della salute, della sicurezza e dell’ambiente, e rappresentino

un’opportunità di crescita economica per i dipendenti ed il territorio”.

COMUNICATO STAMPA