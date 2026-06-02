Sapor d’antico. Viaggi alla scoperta della città di Cori, tra monumenti e gusti

Nell’ambito del progetto di valorizzazione Appia Regina Viarum si inserisce l’iniziativa “Sapor d’antico. Viaggio alla scoperta della città di Cori”, promossa dalla Provincia di Latina e dal Comune di Cori. Il percorso guidato, a cura dell’associazione Arcadia Aps, con la collaborazione della Proloco di Cori, porterà alla conoscenza del patrimonio storico archeologico e della tradizione gastronomica che caratterizza un territorio posto a metà strada tra i monti e il mare. I visitatori, pertanto, saranno guidati alla scoperta di un percorso conoscitivo che saprà coniugare sapientemente bellezza e gusto.

L’appuntamento è per domenica 7 giugno alle ore 9,30 con partenza dal tempio detto di Ercole, sull’acropoli dell’antica Cora, da lì si proseguirà a piedi fino alla Cappella dell’Annunziata, dove il percorso guidato terminerà. Lungo il tragitto si avrà modo di ammirare le possenti mura poligonali, il Complesso Monumentale di Sant’Oliva e l’area forense con il tempio di Castore e Polluce. Nel Museo della Città e del Territorio sono previsti i saluti istituzionali del presidente della Provincia, Federico Carnevale, del sindaco di Cori Mauro De Lillis, dell’assessore al Bilancio e all’Agricoltura, Simonetta Imperia e della direttrice scientifica del museo di Cori, Guendalina Viani. Nel giardino del museo si potranno degustare i prodotti locali e i vini DOC di Cori, a cura del Consorzio Vini Doc.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma necessita di prenotazione all’indirizzo arcadia@museodicori.com.

“Siamo contenti – afferma il sindaco di Cori, Mauro De Lillis – di poter proporre questa iniziativa nell’ambito del progetto Appia Regina Viarum. D’altronde, Cori racconta oltre 2.000 anni di storia e i visitatori resteranno di certo affascinati da un percorso esperienziale che unirà patrimonio culturale, identità locale ed eccellenze enogastronomiche”.