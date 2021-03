Sapete chi decide le date delle Giornate Mondiali? Da quella del Gatto a quella della Pace, ecco come nascono

Oggi possiamo essere tutti meteoròlogi (da social) e, volendo, anche un po’ metereopà-

tici, perché è la Giornata Mondiale della Meteorologia, scienza che studia l’atmosfera terrestre, i suoi fenomeni e, in soldoni, ci dice che tempo farà domani. Ma domani, chi ci dice che Giornata sarà?

CHI DECIDE – A livello internazionale è l’Onu/Organizzazione delle Nazioni Unite che ha decretato 152 Giornate Mondiali. Anche l’Unione Europea stabilisce la sua (5 maggio), alcune altre e ne adotta di Mondiali (in tutto 17), mentre Parlamenti e governi decidono sulle Giornate Nazionali.

IN ITALIA – Ne celebriamo 47, tra festività, solennità civili – Costituzione e Bandiera (17 marzo), Festa della Liberazione (25 aprile), della Repubblica (2 giugno), dei Patroni Francesco e Caterina (4 ottobre), dell’Unità nazionale (4 novembre) – e adozione di Giornate Mondiali ed Europee.CHI PIU’ NE HA – Al novero vanno aggiunte le Giornate celebrate da istituzioni non governative, dalla Chiesa Cattolica ad altre organizzazioni. Così come per la Festa dei Nonni (2 ottobre) e della Mamma (8 maggio). Il risultato è che alcune date celebrano più di un argomento: il 21 marzo è il giorno più affollato (Sindrome di Down, Poesia, Eliminazione Discriminazioni Razziali, Foreste, Capodanno iraniano). Il 27 gennaio è l’unico ad ospitare esclusivamente la Memoria dell’Olocausto.TEMI PRINCIPALI – Fatti storici, fenomeni geopolitici, salute e sanità, animali, diritti civili, umani e di genere, scienza, psicologia, ambiente ed ecologia, tecnologia. ORGOGLIO NAZIONALE – Tra le Giornate Mondiali ci sono quelle della Pizza Italiana (17 gennaio), della Nutella (5 febbraio), della Pasta (25 ottobre)VICINI IMPROBABILI – L’affollamento crea curiosi connubi: Cardiopatie e San Valentino (14 febbraio); Yoga e Giraffe (21 giugno); Giornata contro la Rabbia insieme alla Giornata del Sordo (28 settembre).IDEALISTI E VOLONTEROSI – Sulla Pace (1 gennaio) e Non Violenza (2 ottobre) non ci sono dubbi; per altri obiettivi come Felicità (20 marzo), Benessere sessuale (4 settembre), Orgasmo (22 dicembre) ci vuole impegno; ma si può sempre virare su mete più abbordabili: Gatto (17 febbraio), Sonno (11 marzo), Risata (4 maggio) e Torte (17 maggio).

