Santovincenzo: “Anagni dice no alle logiche di intimidazione, legalità, trasparenza e rispetto delle regole non sono valori negoziabili”

Oggi voglio esprimere piena solidarietà al Sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, per il grave episodio di intimidazione subito dalla sua famiglia. La sua denuncia pubblica rappresenta un gesto di grande coraggio e senso di responsabilità, un esempio per tutti gli amministratori locali che credono fermamente nella tutela della democrazia e nella lotta contro ogni forma di sopruso.

Da Consigliere Comunale, sento di dover parlare a nome di tutti i Cittadini di Anagni e di poter dire che la nostra Comunità condanna fermamente questi sistemi, perché la legalità, la trasparenza e il rispetto delle regole non sono valori negoziabili.

La politica è servizio, non intimidazione. Il nostro territorio non può tollerare chiunque tenti di imporre logiche mafiose o violente. È nostro dovere combattere con fermezza questi fenomeni, per garantire Giustizia e Libertà alle future generazioni.

Comunicato stampa Avv. Luca Santovincenzo Consigliere Comunale Capogruppo LiberAnagni

