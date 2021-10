Santopadre – Tragico furto: identità rubata? Spunta un omonimo dalla Svezia

Colpo di scena nel tragico furto dell’altra sera a Santopadre.La vittima Mirel Joaca Bine ferito mortalmente dal commerciante Sergio Fiorelli sembra non chiamarsi così. Infatti dopo il servizio mandato in onda da una televisione rumena, proprio sul tragico fatto successo nel piccolo centro ciociaro, dalla Svezia un uomo dice di chiamarsi proprio Mirel Joaca Bine e di essere sposato con due figli e di essersi trasferito circa nove anni nella nazione del nord Europa, di aver smarrito 17 anni fa il documento di identità, secondo quanto afferma ancora l’uomo, trovato in tasca alla persona rimasta vittima del fatto di cronaca.Amici dell’uomo residenti in provincia di Frosinone, si sono allertati chiamandolo e mandando messaggi sui social. L’uomo chiede di far chiarezza su questa tragica vicenda che lo vede totalmente estraneo a quanto accaduto, affermando che dalla Francia e dall’Inghilterra gli sono arrivate multe dove il falso Mirel Joaca Bine aveva soggiornato per un tempo imprecisato. Proprio su questo stanno indagando i militi della Compagnia di Sora mettendosi in contatto con le autorità rumene.

