Santopadre si illumina: sta per accendersi l’AgriALBERO di Natale 2025

Manca pochissimo a uno degli appuntamenti natalizi più attesi della provincia di Frosinone: domenica 14 dicembre, a Santopadre (FR), tornerà a splendere l’AgriALBERO di Natale 2025, un evento unico che unisce tradizione, agricoltura e spirito di comunità.

Un albero di Natale speciale, realizzato grazie alla passione e all’impegno dei Trattoristi del Basso Lazio, che anche quest’anno hanno dato vita a uno spettacolo suggestivo e carico di significato. Protagonisti assoluti saranno i trattori, simbolo del lavoro agricolo e delle radici del territorio, trasformati per l’occasione in luci, colori ed emozioni.

L’accensione dell’AgriALBERO rappresenta molto più di un semplice evento natalizio: è un momento di condivisione, di orgoglio locale e di unione tra generazioni, capace di richiamare famiglie, appassionati e curiosi da tutta la zona.

📍 Dove: Santopadre (FR)

📅 Quando: 14 dicembre 2025

🎟 Ingresso: libero e aperto a tutti

L’atmosfera natalizia, il calore della comunità e la magia delle luci renderanno la serata indimenticabile. Un’occasione perfetta per vivere il Natale in modo autentico, riscoprendo il valore del territorio e delle persone che lo animano ogni giorno.

✨ L’invito è aperto a tutti: non mancate, l’AgriALBERO sta per accendersi… e il Natale può iniziare!

