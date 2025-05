Santopadre, “Prendi un Libro – Lascia un Libro”: prima iniziativa in provincia di Frosinone. Presente il Presidente del Consiglio provinciale Quadrini

Si è tenuta ieri, in Piazza Marconi a Santopadre, una cerimonia particolarmente sentita e partecipata in occasione dell’inaugurazione delle nuove casette dedicate all’iniziativa “Prendi un Libro – Lascia un Libro”, promossa dal Comune di Santopadre con il sostegno della Pro Loco e del Comitato dei Festeggiamenti in onore di San Folco Pellegrino.

L’evento, dal titolo “San Folco nel Cuore”, ha rappresentato un momento di forte valenza civica e culturale, arricchito anche dalla benedizione della statua del Santo Patrono, all’interno del progetto per la sua messa in sicurezza.

A portare i saluti ufficiali del Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, è stato il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, che ha preso parte alla manifestazione ringraziando l’amministrazione comunale per l’invito e per l’impegno profuso nell’iniziativa.

“Con grande piacere ho partecipato a questo evento che segna un passo importante per la promozione della cultura nel nostro territorio. La formula del “Prendi un Libro – Lascia un Libro” è semplice ma rivoluzionaria, perché porta la lettura fuori dai contesti tradizionali e la rende accessibile a tutti, ogni giorno”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio Provinciale.

“Sento di rivolgere un sentito ringraziamento al vicesindaco di Santopadre, Lorenzo Di Sotto, per la determinazione e la sensibilità con cui ha voluto introdurre per la prima volta in provincia di Frosinone questa iniziativa. Un plauso anche al sindaco, Giampiero Forte, all’amministrazione comunale e a tutte le realtà associative coinvolte, per aver reso possibile un momento che unisce cultura, tradizione e senso di comunità”, ha concluso il Presidente del Consiglio Provinciale.