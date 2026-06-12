Santopadre, nasce il circolo Fratelli d’Italia: appuntamento domani per il convegno di apertura

Santopadre si prepara ad accogliere un importante momento di partecipazione politica e territoriale. Domani, sabato 13 giugno alle ore 10:30, presso la Sala Consiliare di Piazza Guglielmo Marconi, si terrà il convegno di ufficializzazione ed apertura del circolo Fratelli d’Italia Santopadre.

L’iniziativa segna l’avvio di una nuova fase di impegno civico, con l’obiettivo di rafforzare la presenza politica sul territorio e creare uno spazio di confronto aperto ai cittadini.

Ad intervenire saranno rappresentanti istituzionali e politici di rilievo: il sindaco di Santopadre Giampiero Forte, il consigliere comunale e presidente del circolo Giulio Scappaticci, insieme ad esponenti regionali e nazionali del partito come Alessia Savo, Daniele Maura, Giancarlo Righini e Massimo Ruspandini.

L’evento si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione delle comunità locali, con l’intento di mettere al centro sviluppo, territorio e partecipazione.