Santopadre, la nuova Pro Loco si presenta con una tre giorni ricca di eventi

Dal impegno sociale alla convivialità, passando per la cultura. È questo il biglietto da visita del nuovo

direttivo della Pro Loco di Santopadre che, il prossimo fine settimana, si appresta ad inaugurare il

calendario degli eventi estivi del comune frusinate. Tre infatti gli appuntamenti in programma, suddivisi

in altrettante giornate, che andranno a toccare tematiche differenti ma al tempo stesso significative.

Si parte venerdì 23 Giugno con una suggestiva fiaccolata in memoria di tutte le donne vittime di violenza

dal titolo: “D’Amore non si Muore!”. Una manifestazione nata dallo spunto di un giovane santopadrese e

subito recepita e sostenuta dalla Pro Loco insieme alla parrocchia di San Folco, alle associazioni

“Consorzio Intesa” e “S.O.S. Donna”. L’intento è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alla

triste e inaccettabile situazione riguardante la violenza di genere. È un’occasione per riflettere sulla grave

problematica che affligge la nostra società e per promuovere un cambiamento reale e duraturo. La

fiaccolata partirà alle 18.30 dalla centrale piazza San Folco e attraverserà il paese. Al termine del corteo ci

sarà l’occasione per ascoltare alcune significative testimonianze e un dibattito aperto con i rappresentanti

delle istituzioni locali e provinciali, delle forze dell’ordine e delle promotrici dell’iniziativa.

Venerdì 24 Giugno invece, a partire dalle ore 18.30, ci sarà l’opportunità di conoscere ed apprezzare il

lavoro letterario che gli scrittori Clementina Evangelista e Pier Paolo Forlini, autori del libro dal titolo:

“Antologia Storiografica della Ciociaria”. Un viaggio attraverso la memoria, i personaggi e gli eventi che

hanno contribuito ad arricchire in maniera significativa, l’immenso patrimonio storico, culturale e artistico

del nostro territorio. Per l’occasione interverranno anche: il Sindaco di Santopadre Giampiero Forte, il

parroco don Giuseppe Rizzo, il Presidente della Pro Loco Daniele Pelagalli e la relatrice Valentina De

Vincenzo.

Domenica 25 Giugno infine, ci sarà un momento di convivialità e spensieratezza con la manifestazione:

“Paese in Festa”. A partire dalle 19.30, in piazza Marconi, buon cibo e buona musica saranno il connubio

perfetto per un momento di aggregazione a cui tutti sono chiamati a partecipare. L’evento, interamente

curato dalla Pro Loco, sarà l’occasione anche per conoscere i componenti del rinnovato direttivo e le

numerose iniziative che questo nuovo corso si appresta a mettere in atto.

“Il nostro obiettivo è quello di promuovere a 360° il territorio, le sue bellezze naturali e culturali” – ha

dichiarato in neo presidente Daniele Pelagalli – “Vogliamo invitare tutti a scoprire e riscoprire Santopadre e a

innamorarsi di tutto ciò che offre. Sono entusiasta di avviare questo percorso insieme ad un gruppo valido e già

ben amalgamato. Cercheremo di trasmettere e di condividere la nostra passione con tutta la comunità

santopadrese e con tutti coloro che vorranno unirsi a noi. Desidero esprimere un sentito ringraziamento al

direttivo uscente per l’impegno e la dedizione profusi nel promuovere Santopadre e le sue eccellenze. Il loro

lavoro ha gettato le basi solide per la nostra associazione, il nostro compito ora è quello di portare avanti

questa eredità con ancor più passione e determinazione.”

La Pro Loco continuerà a svolgere dunque un ruolo fondamentale nella promozione del territorio,

attraverso la valorizzazione e la riscoperta delle tradizioni locali, che affondano le radici in un tempo

lontano, ma con uno sguardo sempre rivolto al futuro. Questo fine settimana segnerà l’inizio di una

nuova ed emozionante stagione di iniziative ed eventi, che coinvolgeranno non solo la comunità locale e

accoglieranno calorosamente tutti quei visitatori desiderosi di scoprire le tradizioni e la bellezza di

Santopadre.

Comunicato stampa Pro Loco Santopadre

