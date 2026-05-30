Santopadre, Giulio Scappaticci aderisce a Fratelli d’Italia e apre il circolo comunale

SANTOPADRE – Nuovo passo politico per il giovane consigliere comunale Giulio Scappaticci, che ha ufficializzato la propria adesione a Fratelli d’Italia, annunciando contestualmente l’apertura del circolo comunale del partito nel paese.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’On. Massimo Ruspandini, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, che ha commentato l’ingresso di Scappaticci nel partito: «Un ingresso nella squadra Fratelli d’Italia che può fare la differenza». Ruspandini ha inoltre evidenziato l’importanza di rafforzare la presenza del partito nei territori attraverso il coinvolgimento di giovani amministratori impegnati e radicati nelle comunità locali.

L’apertura del circolo comunale punta a diventare un punto di riferimento per iscritti, simpatizzanti e cittadini interessati a confrontarsi sui temi che riguardano il futuro della comunità.

“Se oggi siamo qui è perché qualcuno prima di noi ha avuto il coraggio di credere, di combattere, di costruire. Adesso tocca a noi», ha dichiarato Scappaticci durante l’annuncio, sottolineando l’importanza della partecipazione politica e confermando la propria volontà di contribuire attivamente alla crescita del partito a livello locale, aprendo una nuova fase del suo percorso politico e amministrativo.