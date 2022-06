Santopadre, Gianfranco D’Aguanno rieletto segretario Circolo Pd

Il circolo locale del Partito democratico di Santopadre, riunitosi alle presenza del segretario provinciale del Partito democratico, Luca Fantini e del sindaco di Santopadre, Giampiero Forte, ha rieletto all’unanimità Gianfranco D’Aguanno segretario pd.

“Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro a Gianfranco D’Aguanno – dichiara Fantini – che ha avuto il merito, nel suo mandato, di ottenere risultati importanti per il circolo di Santopadre nonostante le evidenti difficoltà derivanti dalla pandemia. Un circolo dinamico, che discute, si confronta, organizza iniziative utili alla Federazione provinciale e, in particolar modo, alla comunità democratica di Santopadre. Lo ringrazio, al pari di tutti i militanti che hanno favorito un dibattito proficuo in sede di congresso e del sindaco Forte che sta amministrando al meglio il comune di Santopadre. Sono fermamente convinto- conclude Fantini – che continueremo a svolgere un ottimo lavoro assieme”.

COMUNICATO STAMPA