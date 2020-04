Santopadre (FR) –Non solo ad Arpino, i ladri svaligiano tabacchi anche in paese

Ladri scatenati la scorsa notte nel comprensorio. Dopo il clamoroso furto con scasso messo a segno alla tabaccheria della centralissima piazza Municipio per un bottino di circa 20mila euro tra sigarette, contanti e gratta e vinci con danni consistenti al massiccio portone scassinato e scardinato (in queste ore lo sta ripristinando la ditta locale ‘Piero Gabriele’), i predoni hanno ripulito anche il tabacchi di Piazza Marconi, la piazza principale di Santopadre.

Qui, utilizzando probabilmente potenti cesoie oppure un frullino, hanno letteralmente tagliato la saracinesca prima di introdursi all’interno della storica attività commerciale razziando sigarette ed altro per un valore complessivo di circa 10mila euro. I ladri, evidentemente ben informati, hanno inoltre ‘prelevato’ l’hard disk dell’impianto di videosorveglianza interno al locale prima di dileguarsi. A Santopadre, a differenza di Arpino, l’impianto di videosorveglianza pubblico funziona e così si stanno ora vagliando le immagini riprese dalle telecamere nel tentativo di risalire agli autori del colpo. Sorvoliamo sui commenti dei cittadini circa l’efficacia dei controlli, certo è che per i carabinieri della stazione di Arpino, competenti per territorio anche a Santopadre, non è stata affatto una notte… da incorniciare. foto archivio

