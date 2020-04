Santopadre (FR) – La Protezione Civile è presente con il suo impegno alla lotta contro il Covid-19

La Protezione Civile di Santopadre è presente con il suo impegno alla lotta contro il Covid-19, aiutano i cittadini del piccolo paese a superare questo brutto periodo .

Periodicamente disinfettano il borgo montano con impegno e tenacia, sanno di correre dei rischi ma tengono a ciò che rappresentano e questo si vede! Noi cittadini volevamo dare un segno di gratitudine, ringraziare per ciò che fanno con l’appoggio costante del Sindaco e tutta l’ Amministrazione, infatti dal 24 Aprile presso la sede principale della Protezione Civile di Santopadre saranno donate le mascherine chirurgiche offerte dal comune a tutti i cittadini.

Siamo orgogliosi di avere il vostro appoggio, siete una base solida un aiuto a farci rispettare le regole e ad oggi il paese risulta essere tra i fortunati a non avere casi di Covid-19.

Nella pagina ufficiale della Protezione Civile di Santopadre in queste ore si può leggere l’ennesimo importante avviso ” Con la fase 2 non bisogna abbassare la guardia!” ed ecco che, uniti si può vincere questo nemico invisibile. Grazie per il vostro impegno, continuate così!

Correlati