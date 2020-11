Santopadre (FR) – In due denunciati per incendio doloso

In Arce i Carabinieri della locale Stazione, al termine di attività di indagine, hanno denunciato un 60enne ed un 51enne, entrambi di Santopadre, per il reato di incendio doloso in concorso. L’indagine è scaturita a seguito di un incendio, verificatosi lo scorso mese di ottobre, che distruggeva parzialmente un immobile disabitato. In particolare è emerso che i due soggetti, mentre bruciavano sterpaglie nel cortile dell’abitazione, colposamente permettevano alle fiamme di investire delle piante situate nel cortile dell’immobile disabitato.

