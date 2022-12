Santopadre, esce fuori strada con l’auto e si ribalta: ferita una donna

E’ successo questa mattina in via Campo del Fico a Santopadre, una donna alla guida della sua auto ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada finendo la corsa ribaltandosi in un fossato. Attimi di paura, ma fortunatamente sembra che la donna sia uscita da sola dall’abitacolo e che abbia riportato solo lievi ferite,per ulteriori accertamenti è stata trasportata al SS. Trinità di Sora, ma sembra avere solo qualche trauma, niente di preoccupante.

Foto archivio

