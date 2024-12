Santopadre, eletti il nuovo direttivo e la presidente della Pro Loco

Lo scorso 22 novembre 2024, l’assemblea dei soci della Pro Loco di Santopadre (FR) ha rinnovato la composizione del direttivo. Dopo le elezioni, il direttivo si è successivamente riunito per scegliere le cariche ufficiali, culminando con l’elezioneall’unanimità della Dott.ssa Annalisa Grimaldi come nuova presidente e che a sua volta, come da statuto, ha poi designatocome vice presidente Romeo Capuano.

La neoeletta presidente ha condiviso il proprio entusiasmo e ha ringraziato soci e predecessori per il loro impegno:

“Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento per la fiducia che il direttivo ha riposto in me eleggendomi a presidente della Pro Loco. Ringrazio la presidente che mi ha preceduto, Pasqualina Donfrancesco, e tutti i ragazzi che hanno fatto parte del vecchio direttivo con i quali abbiamo condiviso momenti meravigliosi e realizzato eventi che hanno avuto un grandissimo successo.

È un onore per me ricoprire questo ruolo, soprattutto considerando il legame speciale che ho con questa organizzazione, essendo figlia di un ex presidente, il Maestro Tonino, che come molti Santopadresi sanno, ha dedicato gran parte della sua vita alla Pro Loco e alla nostra comunità.”

Grimaldi ha anche delineato i prossimi obiettivi dell’associazione, ricordando l’importanza dell’impegno collettivo:

“Sono entusiasta di continuare il lavoro svolto da mio padre e di contribuire a rendere la nostra Pro Loco un punto di riferimento per tutti. Insieme, possiamo portare avanti progetti e iniziative che valorizzino il nostro territorio e rafforzino i legami tra i membri della nostra comunità. A tal proposito, colgo l’occasione per ricordare che il tesseramento è sempre aperto e che chiunque abbia voglia e piacere di entrare a far parte della Pro Loco di Santopadre è sempre il benvenuto.

Abbiamo già preparato un programma corposo, che includerà la terza edizione del Festival del Tartufo “Tartufiamo”, la terza edizione della Sagra del Calamaro “Però si vede il mare”, la “Festa del Migrante” e una grande novità che presto sarà svelata.”

Il nuovo organigramma

Di seguito le cariche ufficiali e i membri che compongono il nuovo direttivo:

• Presidente : Annalisa Grimaldi

• Vice Presidente : Romeo Capuano

• Membri del Direttivo : Milena Botticelli, Chiara Cappello, Federico Capuano, Ivano Camilli, Sandro Fiorelli

Con un team rinnovato e un programma ricco di eventi, la Pro Loco di Santopadre si prepara a rafforzare il proprio ruolo di promotore culturale e sociale del territorio. La comunità locale guarda con entusiasmo alle iniziative in programma, fiduciosa che il nuovo direttivo saprà portare avanti la tradizione con passione e dedizione.

COMUNICATO STAMPA PRO LOCO SANTOPADRE