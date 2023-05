Santopadre, cane si accuccia sotto la bara della sua padrona

“Oggi ho visto con i miei occhi l’amore degli animali per il loro padrone” con questa frase accompagnata dalla foto (che vedete di seguito) l’Agenzia Funebre Cappello di Santopadre ha pubblicato questo post, dove questa immagine in un momento di dolore e commozione,lascia increduli nel vedere quanto amore prova un cane nei confronti della propria padrona che purtroppo non c’è più. Il piccolo meticcio dopo aver tentato di salire sul feretro, si è disteso su un tappetino sotto la bara, e poi ha seguito il corteo funebre fino al cimitero, per quasi un chilometro. Una ennesima dimostrazione di quanto amore può dare un amico a zampe.

