Sant’Ilario, vescovo e difensore della vera fede

Di Antonio Cristian Tanzilli. Per la valorizzazione dei Santi.

Un vescovo tra i padri della Chiesa

Sant’Ilario di Poitiers, vissuto nel IV secolo, è una delle figure più luminose del cristianesimo delle origini. Nato intorno al 315 in una famiglia pagana della Gallia, fu educato nelle arti e nella filosofia. Affascinato dal Vangelo, si convertì al cristianesimo insieme alla sua famiglia e, per la sua santità e sapienza, fu eletto vescovo di Poitiers attorno al 353.

Difensore dell’ortodossia contro l’arianesimo

Nel suo episcopato, Sant’Ilario fu un baluardo della fede cattolica contro l’eresia ariana, che negava la divinità di Gesù Cristo. Quando l’imperatore Costanzo II, favorevole agli ariani, tentò di imporre questa dottrina nella Gallia, Ilario resistette con coraggio, rifiutando ogni compromesso con l’errore. Per questo fu esiliato in Frigia, in Asia Minore, dove continuò a scrivere e a diffondere la vera dottrina. Lì compose alcune delle sue opere più importanti, tra cui il “De Trinitate”, un trattato fondamentale sulla Santissima Trinità.

Un pastore instancabile e teologo profondo

Sant’Ilario fu non solo un teologo ma anche un autentico pastore del suo popolo: predicava instancabilmente, difendeva i deboli e si prodigava per la pace tra le Chiese. Il suo stile era forte e paterno, ma sempre pieno di carità. Dopo il ritorno dall’esilio, continuò a difendere la fede fino alla morte, avvenuta intorno al 367.

La sua eredità

Nel 1851, Sant’Ilario è stato proclamato Dottore della Chiesa da papa Pio IX per il suo insegnamento chiaro e profondo sulla Trinità e sulla natura di Cristo. La Chiesa lo ricorda il 13 gennaio, celebrandolo come esempio di vescovo fedele, coraggioso e sapiente.