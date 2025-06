SANTI COSMA E DAMIANO, CIACCIARELLI INCONTRA IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE GARI 88

Ieri si è tenuto in Regione Lazio un incontro tra l’assessore alla Protezione civile, Pasquale Ciacciarelli e l’associazione di Protezione Civile Gari 88 con sede nel Comune di Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina, rappresentata dal presidente Bruno Romanelli e dal delegato Ciro Russo.

«L’incontro ha costituito un importante momento di confronto sulle principali attività svolte dal gruppo di Protezione Civile, ormai attivo dal lontano 1988 e da sempre impegnato in particolare nel campo della campagna antincendio. Il dialogo costante con i gruppi locali rappresenta una condizione indispensabile per mantenere sempre una fondata e consapevole attenzione alle diverse esigenze che si trovano a vivere i nostri volontari soprattutto in un momento particolarmente delicato come questo in cui bisogna essere in grado di garantire una funzionale assistenza per le attività giubilari ed al contempo una pronta reperibilità per eventi emergenziali. Ringrazio il presidente Romanelli e tutti i volontari per la costante disponibilità ed il forte attivismo che ormai da anni li caratterizza nelle attività di Protezione Civile», dichiara l’assessore Ciacciarelli.

foto archivio