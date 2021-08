Sant’Elia Fiumerapido,in due nei guai per truffa on line

I militari della Stazione di , a conclusione di attività investigativa, deferivano in stato di libertà un 20enne della provincia di Napoli ed una 47enne di origini filippine, entrambi già censiti per reati contro il patrimonio, perché responsabili di “truffa in concorso”. Gli stessi, lo scorso mese di giugno, si facevano versare da un 31enne cassinate la somma di euro 310 sulla postpay intestata al 20enne, per l’acquisto di una macchina pressatrice per multistrato, dagli stessi pubblicizzata su di una apposita piattaforma internet, senza che il malcapitato ricevesse la merce pattuita. Le indagini consentivano di appurare altresì che i contatti telefonici della vendita avvenivano invece sull’utenza lycamobile intestata alla 47enne.

