Sant’Elia Fiumerapido – Viola le prescrizioni, 42enne arrestato e tradotto in carcere

Nel pomeriggio di martedì 30 luglio 2024, i Carabinieri della Stazione di Sant’Elia Fiumerapido hanno dato esecuzione all’ordinanza di ripristino della detenzione in carcere nei confronti di un 42enne del luogo, responsabile di avere violato ripetutamente le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. L’uomo, che era sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento ai servizi sociali, beneficio concesso all’esito del processo penale nel quale era imputato per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, violava continuamente le prescrizioni cui era sottoposto accertate nel corso dei controlli notturni da parte dei militari della Stazione di Sant’Elia Fiumerapido. Per tali motivi, alla luce delle trasgressioni alle prescrizioni, considerata l’inadeguatezza della misura nonché il pericolo di reiterazione della condotta, l’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone, su richiesta dei Carabinieri di Sant’Elia Fiumerapido, ha disposto il ripristino della detenzione in carcere. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Cassino dove sconterà il residuo della pena.Prosegue l’impegno quotidiano degli uomini e delle donne della Compagnia Carabinieri di Cassino sia per la prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità sia per assicurare il risultato dei processi già conclusi con sentenza definitiva di condanna. Foto archivio

