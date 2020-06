Un grave incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio in un’azienda di Sant’Elia Fiumerapido, a rimanere coinvolto un giovane 31enne che sembra sia stato colpito alla testa da un rullo di acciaio.Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 ma visto le gravi ferite è stato elitrasportato in un nosocomio romano in codice rosso.

