Sant’Elia Fiumerapido (FR) – Falsa dichiarazione a Pubblico Ufficiale: denunciata 43enne

In Sant’Elia Fiumerapido , il personale del locale Comando Stazione Carabinieri, a seguito di specifica attività info-investigativa, deferiva in stato di libertà , alla competente A.G., una 43enne del luogo poiché resasi responsabile del reato di “Falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico Ufficiale”. Nello specifico, la donna, fermata e controllata una via di Sant’Elia Fiumerapido, nel corso di un servizio teso a contrastare l’inosservanza delle disposizioni inerenti l’emergenza sanitaria nazionale per il COVID 19, attestava falsamente di essersi allontanata dalla propria residenza per recarsi al supermercato e presso una farmacia di Cassino (FR). Dalle conseguenti verifiche che si effettuano sempre sulle dichiarazioni e/o autodichiarazioni fornite dalle persone sottoposte ai controlli, i militari operanti accertavano inconfutabilmente che, quanto riferito dalla donna, non risultava veritiero e, pertanto, oltre ad essere deferita per i reati già menzionati, veniva anche sanzionata ai sensi dell’art.4 del D.Lvo. n.19 del 25.03.2020 – Covid-19 .

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati