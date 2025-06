Sant’Elia Fiumerapido: denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere

Nei giorni scorsi, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, i militari della Stazione Carabinieri di Sant’Elia Fiumerapido hanno deferito in stato di libertà un 41enne di Cassino per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’uomo, sottoposto a controllo nel centro urbano di Cassino mentre era alla guida della propria autovettura, è stato trovato in possesso di uno sfollagente telescopico, occultato all’interno dello sportello lato guida. L’oggetto, ritenuto strumento atto ad offendere, è stato sequestrato e il soggetto è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria. L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto ai reati attualmente in corso nella città di Cassino, finalizzato a garantire il rispetto della legalità e la sicurezza dei cittadini nel centro urbano.

FOTO ARCHIVIO

