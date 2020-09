Sant’Apollinnare (FR) – In manette 27enne del luogo per espio di pena

Nella giornata di ieri, in Sant’Apollinare, i militari della locale Stazione Carabinieri, in esecuzione di Ordinanza di carcerazione emessa dal Tribunale di Cassino il 23 settembre u.s., traevano in arresto un 27enne del luogo (già censito per avviso orale, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, percosse, minacce e danneggiamenti aggravati, violenza minaccia e resistenza a P.U., atti osceni e truffa), dovendo espiare la pena di mesi 4 di reclusione.L’uomo, ad aprile del 2013, in Cassino, si rendeva responsabile del reato di “violazione del provvedimento di rimpatrio con F.V.O.”, misura di prevenzione con divieto di ritorno nella città martire cui era sottoposto.L’arrestato, al termine delle formalita’ di rito, veniva tradotto presso la Casa circondariale di Vasto (CH) a disposizione dell’A. G. mandante.

comunicato stampa -. foto archivio