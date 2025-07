Sant’Apollinare, persecuzioni all’ex convivente: 37enne raggiunto da misura cautelare e braccialetto elettronico

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Sant’Apollinare hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare, emessa d’urgenza dalla Procura della Repubblica di Cassino, nei confronti di un 37enne del luogo. L’uomo è indagato per presunti atti persecutori nei confronti della ex convivente.A seguito della fine della relazione, avvenuta circa un mese fa, il soggetto avrebbe iniziato a porre in essere una serie di comportamenti molesti e insistenti, tra cui ripetute telefonate, messaggi e richieste di riconciliazione, culminati – nella notte precedente – con messaggi contenenti velate minacce di morte. Alla luce dei gravi indizi raccolti, è stato disposto l’allontanamento urgente dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e l’applicazione del braccialetto elettronico.L’intervento rapido dell’Arma, in sinergia con l’Autorità Giudiziaria, ha permesso di tutelare la vittima e prevenire ulteriori conseguenze.

Foto archivio