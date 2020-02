Sant’Apollinare (FR) – Furto aggravato e continuato: denunciato 36enne

In Sant’Apollinare , i militari della locale Stazione, a conclusione di indagini avviate a seguito di due furti avvenuti nei giorni scorsi all’interno di un esercizio commerciale del posto, hanno deferito in stato di libertà per “furto aggravato e continuato”, un 36enne residente nel cassinate, già censito per reati contro la persona e il patrimonio.Le indagini svolte hanno consentito di acquisire inconfutabili elementi di reità a carico del predetto circa la consumazione dei due furti, a seguito dei quali asportava un telefono cellulare di proprietà di 36enne residente a Cervaro ed una borsa contenente documenti e la somma di euro 25, di proprietà di una 35enne del luogo.

