Sant’Apollinare, detenzione di stupefacenti: arrestata 26enne

Lo scorso 14 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Sant’Apollinare hanno arrestato una 26enne romana ospite della “casa famiglia” del comune di Sant’Andrea sul Garigliano. La giovane è stata trovata in possesso di 85 grammi chetamina, una droga sintetica molto potente e difficilmente reperibile tra gli spacciatori, specie in tale quantità. I militari, dopo aver perquisito la struttura, hanno rinvenuto lo stupefacente già suddiviso in più dosi pronte all’uso mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari dove resterà disposizione dell’autorità giudiziaria alla quale dovrà chiarire come è venuta in possesso di tale quantitativo di un così pericoloso stupefacente.

Continua l’impegno degli uomini e delle donne della Compagnia Carabinieri Cassino e delle Stazioni dipendenti per assicurare il quotidiano contrasto di ogni forma illegalità in risposta alla domanda di sicurezza dei cittadini di Cassino e dei paesi vicini.

