Sant’Apollinare, Ciacciarelli (Lega): “La Lega sui territori. Tanto entusiasmo e voglia di partecipare”

“Stare in mezzo alla gente, ascoltare proposte e istanze rispettando il distanziamento sociale. La Lega c’è!” ha affermato il consigliere regionale del Carroccio Pasquale Ciacciarelli a margine dell’incontro di ieri promosso a Sant’Apollinare dal titolo:”Commercio: economia indispensabile.”

“Vi hanno preso parte diversi amministratori della Valle dei Santi, testimonianza di come sia vivo in loro il desiderio di ripartire e dare risposte ai loro cittadini. Naturalmente questo è soltanto il primo di tanti altri incontri che abbiamo programmato; copriremo l’intera provincia DI Frosinone. Sono soddisfatto di aver intrapreso questo ciclo di incontri perché ho visto tanto entusiasmo, voglia di ricominciare, mettersi in gioco, e farlo con il primo partito di centrodestra. Stiamo raccogliendo le proposte e le idee da mettere in campo per migliorare la qualità della vita nei nostri territori.

COMUNICATO STAMPA