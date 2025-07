Di Antonio Cristian Tanzilli. Per la valorizzazione dei Santi.

La figura di Sant’Anna, madre della Beata Vergine Maria, occupa un posto speciale nella tradizione cristiana. Anche se i Vangeli canonici non ne parlano, la sua memoria è custodita con profonda venerazione nella Chiesa, grazie soprattutto agli scritti apocrifi e alla pietà popolare. La sua festa liturgica si celebra il 26 luglio, in unione con quella di suo marito, San Gioacchino.

Origini e Tradizione

Secondo il Protovangelo di Giacomo, un testo apocrifo del II secolo, Anna e Gioacchino erano una coppia pia e timorata di Dio, ma per lungo tempo non riuscirono ad avere figli. Questo dolore fu per loro una grande prova, poiché l’infertilità, nella mentalità ebraica del tempo, era vista quasi come una maledizione. Ma la loro fede non venne meno. Un giorno, un angelo apparve ad Anna annunciandole che avrebbe concepito una figlia, destinata a una missione straordinaria: diventare la Madre del Salvatore.

Quella figlia fu Maria, l’Immacolata, concepita senza peccato originale. Sant’Anna, dunque, ha un posto privilegiato nel disegno divino della salvezza, essendo colei che ha dato alla luce colei che avrebbe portato Cristo nel mondo.

Un modello di fede e maternità

Sant’Anna è venerata come esempio di madre, educatrice e donna di preghiera. Ella ebbe il compito sublime di educare Maria, trasmettendole la fede, la speranza e l’amore per Dio. L’influenza spirituale di Anna si riflette nel cuore purissimo della Madonna, che si è formata anche grazie alla guida silenziosa e sapiente di sua madre.

Nel silenzio delle Scritture ufficiali, la Chiesa ha riconosciuto in Anna il modello di tutte le madri cristiane: donne forti, pazienti, capaci di sperare contro ogni speranza, fedeli nella preghiera e nella vita quotidiana.

Culto e devozione

Il culto di Sant’Anna è antichissimo e si diffuse dapprima in Oriente, per poi raggiungere anche l’Occidente, soprattutto a partire dal VI secolo. In Europa molte chiese, cappelle e santuari le sono dedicati. In particolare, è patrona delle madri, delle donne incinte, delle nonne e della famiglia.

A Gerusalemme, secondo la tradizione, si trova il luogo della sua casa natale, vicino alla piscina di Betesda. In Italia, è molto amata e festeggiata con celebrazioni popolari e processioni, specialmente nei paesi dove la devozione mariana è molto sentita.

Sant’Anna, madre della Madonna, è un faro di speranza, preghiera e amore materno. La sua figura silenziosa ma fondamentale ci ricorda che Dio agisce attraverso i piccoli, gli umili e i pazienti. Nel suo cuore si custodisce la promessa di salvezza che fiorirà in Maria e si compirà in Gesù Cristo, nostro Signore.

“Benedetta tu fra le donne, o Sant’Anna, perché dal tuo grembo nacque la Madre di Dio.”