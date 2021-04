Sant’Andrea di Roma, primo trapianto di trachea al mondo su paziente post Covid

Al Policlinico Sant’Andrea di Roma il primo trapianto di trachea in Italia. Il primo al mondo su un paziente post COVID-19. La complessa operazione è stata eseguita su un paziente di 50 anni che, a causa dell’infezione SARS-Cov2 e delle terapie necessarie per contrastare la malattia, aveva subito l’assottigliamento della trachea. Il trapianto è stato eseguito dallo staff medico di Chirurgia toracica del dottor Erino Rendina e dalla dottoressa Cecilia Menna. Complimenti ai medici e a tutto il personale. Un risultato eccellente per la ricerca medica e per la chirurgia.

