Sant’Andrea Apostolo: il primo chiamato da Cristo

Di Antonio Cristian Tanzilli. Per la valorizzazione dei Santi.

Sant’Andrea Apostolo è una delle figure più affascinanti e significative del Nuovo Testamento. Fratello di Simon Pietro e originario di Betsaida, un villaggio di pescatori sulla riva del Lago di Tiberiade, Andrea fu uno dei primi discepoli di Gesù. La sua figura è ricordata come quella del “protocletos”, ovvero “il primo chiamato”, poiché fu tra i primi a rispondere alla chiamata del Maestro.

Il discepolo del Battista

Prima di seguire Gesù, Andrea era discepolo di Giovanni Battista. Fu proprio il Battista a indicare Gesù come “l’Agnello di Dio” (Gv 1,36), e Andrea, colpito da quell’annuncio, decise di seguire il nuovo Rabbi. Dopo l’incontro con Gesù, corse subito a chiamare suo fratello Pietro, dicendogli con entusiasmo: «Abbiamo trovato il Messia!» (Gv 1,41). Questo gesto rivela la sua profonda fede e il desiderio di condividere la scoperta del Salvatore.

Apostolo missionario

Dopo la Pentecoste, Andrea si dedicò con zelo alla predicazione del Vangelo. La tradizione cristiana lo vuole missionario in diverse regioni del mondo allora conosciuto: dalla Scizia (attuale Ucraina e Russia) alla Grecia, passando per l’Asia Minore. Proprio in Grecia, nella città di Patrasso, avrebbe concluso il suo cammino terreno, subendo il martirio su una croce a forma di X, oggi nota come “croce di Sant’Andrea”.

Patronati e devozione

Sant’Andrea è venerato in tutta la cristianità. È patrono della Scozia, della Russia, della Grecia e di numerose città italiane, tra cui Amalfi, dove sono custodite le sue reliquie nella magnifica cattedrale dedicata a lui. Il culto di Sant’Andrea è molto antico e si diffuse rapidamente nei primi secoli del cristianesimo. La sua festa liturgica si celebra il 30 novembre.

Una fede operosa

Andrea è l’apostolo dell’iniziativa e della mediazione. Fu lui a segnalare a Gesù il ragazzo con i cinque pani e i due pesci prima della moltiplicazione (Gv 6,8-9), e fu lui, con Filippo, a fare da tramite per alcuni greci che volevano incontrare il Signore (Gv 12,20-22). È un apostolo discreto, ma decisivo. La sua figura invita i credenti di oggi a essere ponte tra Cristo e il mondo, testimoniando il Vangelo con semplicità, coraggio e gioia.