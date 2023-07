Sant’Ambrogio il comune più virtuoso, il riconoscimento da parte di Legambiente. I complimenti di Gianluca Quadrini

Gianluca Quadrinj, Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, si complimenta con il sindaco di Sant’Ambrogio sul Garigliano, Sergio Messore, per aver ricevuto il riconoscimento da parte di Legambiente come comune più virtuoso per quel che riguarda la raccolta differenziata – “i miei più vivi complimenti al sindaco Messore e alla sua amministrazione per aver messo in campo nel suo paese un sistema di raccolta differenziata mirata al benessere dell’ambiente e dei cittadini. I complimenti vanno anche al buon senso civico dei cittadini che contribuiscono, ogni giorno, diligentemente e con responsabilità alla salvaguardia del paese e del territorio tutto.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

Comunicato stampa